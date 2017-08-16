Автор: Альфия Еремеева

Детские сады Иркутска проверяют перед 1 сентября

Опубликовано: 15.08.2017 18:38

Готовность к новому учебному году больше 70%. Детские сады Иркутска проверяют перед 1 сентября. Из 131 заведения 90 уже получили положительное заключение комиссий. Сегодня готовность оценил мэр города Дмитрий Бердников.

Он проверил, как отремонтировали детские сады №37 и №128. Эти объекты построили еще в советское время. Кровля в обоих случаях нуждалась в срочном восстановлении. На средства из городского бюджета проблему с крышами решили. И на этом работы в детсадах Иркутска не заканчиваются. Только в этом году на ремонт предусмотрели почти 200 миллионов рублей. "Мы как раз с руководителями УКСа и департамента образования будем в этом году составлять список тех детских учреждений, где в первую очередь нужно отремонтировать фасады. Есть вопросы по окнам, по детским площадкам. Есть вопросы и более серьезные. Так что будем продолжать работать", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кроме того, Дмитрий Бердников поручил провести ревизию прилегающей территории во всех детских садах. А также составить перечень площадок, которые нуждаются в ремонте. В этом году различные виды работ провели в 90 заведениях.

Изображения новости