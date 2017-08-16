Автор: Николай Бессонов

За перерасчетом срочно обращаться в пенсионный фонд не нужно

Опубликовано: 15.08.2017 18:19

С некоторых пор в Приангарье, как и по всей России все отделения работают в авральном режиме. Причина в небывалом ажиотаже. Люди экстренно обращаются за перерасчетом пособия, насмотревшись роликов в интернете.

Якобы после новых вычислений люди получают гораздо больше денег. На самом деле сумма увеличения исчисляется максимум десятками, иногда сотнями рублей. А для некоторых перерасчет и вовсе может вызвать снижение пенсии. "За данным перерасчетом выгодно обращаться женщинам, у которых двое и более детей. Женщинам, у которых при назначении пенсии была учтена совсем невысокая заработная плата. Женщинам, у которых дети появились в периоды, когда сами женщины не были трудоустроены", - сказала Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Иркутской области.

Сделать перерасчет можно в любой момент по личному заявлению пенсионера. Для этого необходимо предоставить свидетельства о рождении детей. Эта возможность появилась еще два года назад, когда в стране ввели новую балльную пенсионную систему. Причем для тех, кто ушел на заслуженный отдых после 2015 года, расчеты проведут автоматически.

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