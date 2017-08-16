Автор: Внеш. корр.

Четыре серебряных и одну бронзовую медали завоевали велогонщики Иркутской области

Опубликовано: 15.08.2017 18:12

Спортсмены отличились на Всероссийских соревнованиях, которые завершились в Твери и Воронеже. Бронзу в копилку нашей сборной принес усольчанин Евгений Якуба. На чемпионате в Твери он показал хороший результат на дистанции 40 км в гонке-критериум. По результатам соревнований спортсмен отобрался в юношескую сборную страны.

А на первенстве России в Воронеже серебряные медали завоевали усольчанки Ксения Шаманова и Валерия Никонорова. Они пришли вторыми в парной гонке на 25 км. Такой же результат на чемпионате России показали Татьяна Шаманова из Усолья-Сибирского и Анастасия Пляскина из Шелехова.

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