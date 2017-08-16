В Иркутской области стало на два мастера спорта России международного класса больше

По данным ЦБР (2017.08.16)
Выпуск новостей за 15.08.2017 (73.66)
Федеральное профильное министерство присвоило почетное звание Анастасии Кочержовой - прославленной легкоатлетке, чемпионке России 2016 года.
Сейчас Анастасия занимается бобслеем у Альберта Потапова и Александра Зубкова. А в январе этого года девушка завоевала серебро на чемпионате Европы по бобслею в двойках. Эта награда стала для россиянок первой в истории. Звание "мастер спорта России международного класса" получил и тхэквондист Олег Кузнецов - действующий чемпион страны, победитель и призер международных турниров. Еще 15-ти спортсменам Иркутской области присвоили звание "мастер спорта России".