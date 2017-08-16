виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Ср
день
+18/+20
Ср
вечер
+16/+18
Чт
ночь
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9266
Евро/Рубль:
  70.3718

По данным ЦБР (2017.08.16)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.08.2017 (73.66)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

В музее "Тальцы" установили икону XVII века и восстанавливают часовню Николая Чудотворца

Опубликовано: 15.08.2017 18:07

Изображение Икона конца XVII века и часовня, воссозданная по детальным чертежам старинных описей. Новые символы русского православного зодчества пополнили уникальное собрание архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Новый киот устанавливают в самом сердце русской культурной зоны музея. Уникальная икона украсит Казанскую церковь перед входом в Илимский острог. На холсте рубежа XVII-XVIII веков изображено предстояние к кресту Ивана Богослова и неизвестного преподобного. "В музее "Тальцы" она получит вторую жизнь. Она будет здесь стоять, и мы будем рассказывать, какие раньше были иконы и как к нам в Сибирь их везли", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

А везли ее из Тобольска. В Иркутске иконописцев в XVII веке еще не было. Священные образы писали на специальных холстах, сворачивали в рулон и отправляли в дальний путь - в храмы других острогов. Такими расписными холстами украшали церковные своды. "При реставрации уже здесь, в музее "Тальцы", была допущена ошибка. Вместо пологого свода был сделан плоский потолок. Поэтому в дальнейшем мы планируем все-таки при реставрации эту ошибку исправить. У нас будет пологий потолок. И также мы думаем реконструировать иконы, которые будут прибиты по потолку, как это делалось в XVII веке", - рассказала Елена Колганова, заместитель директора архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

По точным чертежам государевых летописцев мастера плотницкого цеха восстанавливают новый экспонат музея - купеческую часовню. Самая кропотливая работа - изготовить кровлю. В XVII веке ее украшали специальные деревянные пластины - лемих. Каждую деталь плотники вырезают вручную топором. А изготовить таких пластин необходимо около трехсот. Чтобы из деревянной заготовки получился один лемих нужной формы и размера, опытному мастеру необходимо около получаса. Делают их, как и три столетия назад, из осины. От времени она приобретает благородный серый цвет. И путникам "чешуя" издалека кажется металлической, а значит, по меркам XVII века очень дорогостоящей.

Часовня Николая Чудотворца откроется для посетителей при гостином дворе музея. Раньше в нее шли купцы после дальней дороги. С октября зайти в место для молитвы XVII века смогут все желающие. Внутри новодела будет стоять большой крест, который по всем канонам распишут художники-иконописцы.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8554599285126 Sec.