Автор: Маргарита Кислицына

В музее "Тальцы" установили икону XVII века и восстанавливают часовню Николая Чудотворца

Опубликовано: 15.08.2017 18:07

Икона конца XVII века и часовня, воссозданная по детальным чертежам старинных описей. Новые символы русского православного зодчества пополнили уникальное собрание архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Новый киот устанавливают в самом сердце русской культурной зоны музея. Уникальная икона украсит Казанскую церковь перед входом в Илимский острог. На холсте рубежа XVII-XVIII веков изображено предстояние к кресту Ивана Богослова и неизвестного преподобного. "В музее "Тальцы" она получит вторую жизнь. Она будет здесь стоять, и мы будем рассказывать, какие раньше были иконы и как к нам в Сибирь их везли", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

А везли ее из Тобольска. В Иркутске иконописцев в XVII веке еще не было. Священные образы писали на специальных холстах, сворачивали в рулон и отправляли в дальний путь - в храмы других острогов. Такими расписными холстами украшали церковные своды. "При реставрации уже здесь, в музее "Тальцы", была допущена ошибка. Вместо пологого свода был сделан плоский потолок. Поэтому в дальнейшем мы планируем все-таки при реставрации эту ошибку исправить. У нас будет пологий потолок. И также мы думаем реконструировать иконы, которые будут прибиты по потолку, как это делалось в XVII веке", - рассказала Елена Колганова, заместитель директора архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

По точным чертежам государевых летописцев мастера плотницкого цеха восстанавливают новый экспонат музея - купеческую часовню. Самая кропотливая работа - изготовить кровлю. В XVII веке ее украшали специальные деревянные пластины - лемих. Каждую деталь плотники вырезают вручную топором. А изготовить таких пластин необходимо около трехсот. Чтобы из деревянной заготовки получился один лемих нужной формы и размера, опытному мастеру необходимо около получаса. Делают их, как и три столетия назад, из осины. От времени она приобретает благородный серый цвет. И путникам "чешуя" издалека кажется металлической, а значит, по меркам XVII века очень дорогостоящей.

Часовня Николая Чудотворца откроется для посетителей при гостином дворе музея. Раньше в нее шли купцы после дальней дороги. С октября зайти в место для молитвы XVII века смогут все желающие. Внутри новодела будет стоять большой крест, который по всем канонам распишут художники-иконописцы.