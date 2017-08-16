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Автор:
Екатерина Лыкова

Кинолог Ольга Немцева и ее подопечная Беста отправятся на всероссийские соревнования

Опубликовано: 15.08.2017 17:40

Изображение 15 раскрытых преступлений за полгода. Кинолог Ольга Немцева и ее подопечная Беста показали лучший результат в Иркутской области. За отличную работу полицейских из Усть-Илимска отправят на всероссийские соревнования в Екатеринбург. Какие преступления помогла разнюхать овчарка и как команда готовится к соревнованиям, расскажем далее.

Старается выполнить каждое упражнение на "отлично". Беста стремится во всем оправдать свое имя. Будь то тренировки или настоящая работа. Сейчас кинолог Ольга Немцева проводит для своей подопечной насыщенные уроки. Такой своеобразный перерыв в полицейской работе, но с привычными навыками. Профиль немецкой овчарки один из самых сложных - общерозыскной, среди тысячи запахов нужно найти верный. Подобрать пару к ботинку Бесте ничего не стоит. В родном Усть-Илимске команда помогает расследовать серьезные преступления. Бесту можно назвать ветераном, на службе в полиции собака уже пять лет, раскрывает кражи и грабежи, ищет пропавших. От нюха отличной ищейки не укрылось и орудие убийства. На месте страшного преступления даже кинолог Ольга Немцева не сразу смогла понять своего четвероногого друга. "В метрах, наверное, 10 от трупа на обочине нашла в траве металлический предмет. Спустя время сидели разговаривали, мужчина говорит: а у меня там был еще карданный вал от автомобиля. Я говорю: а как он выглядит? Пойдемте посмотрим. Пришли, на месте он говорит: да, это кардан. Орудие убийства было", - рассказала Ольга Немцева, инспектор-кинолог.

В свободное время команда участвует в соревнованиях. В Усть-Илимске удалось несколько раз завоевать первые места по общему курсу дрессировки, в Иркутске тоже были в лидерах. Теперь их ждут всероссийские соревнования в Екатеринбурге. Лучшие служебные собаки со всей России встретятся в многоборье. Секрет успеха Ольга Немцева и Беста знают: нужно просто любить свое дело. А уж командный дух у этой пары точно есть. "Беста - напарница, подруга, она как член семьи у меня, живет у меня дома, вообще компаньон, я с ней везде: и в гости, и в командировки, и просто погулять вечером. Считаю ее профессионалом", - сказала Ольга Немцева.

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