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Автор:
Марина Беклемишева

Станислав Толстнев снял документальный фильм "Наследие" о Байкале

Опубликовано: 15.08.2017 17:24

Изображение "Наследие", которое может не достаться нашим потомкам. Иркутский фотограф Станислав Толстнев снял короткометражный документальный фильм об утопающих в мусоре берегах Байкала. За 3,5 минуты зритель успевает насладиться величественными видами и неповторимой красотой байкальских пейзажей. А после на контрасте ужаснуться количеству туристов и мусора, который они оставляют у священного озера с пока еще чистейшей водой.

"Я часто езжу на Байкал и вижу эти горы мусора, которые оставляют. Меня это всегда очень беспокоило и всегда удивляло, почему люди не могут на машине за собой мусор убрать. Писать об этом в соцсетях - это долго и эффекта мало. Я решил сделать такой видеоролик", - сказал Станислав Толстнев, автор фильма "Наследие".

Фильм Станислав Толстнев снимал все лето, был на Малом море и Ольхоне, в Листвянке, на Баргузинском и Чивыркуйском заливах. К слову, там берега Байкала значительно чище, чем в Иркутской области, рассказал фотограф. Видео моментально набрало тысячи просмотров в социальных сетях. В комментариях пользователи эмоционально отзываются на увиденное. Автор фильма подчеркнул: экологическая проблема Байкала намного обширнее, но в этом фильме решил сфокусировать внимание зрителя на том, что может сделать абсолютно каждый: просто убрать за собой. Ведь это так просто!

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