Автор: Альфия Еремеева

Начались работы по реконструкции Иерусалимской лестницы

Опубликовано: 15.08.2017 14:22

Самую известную в Иркутске лестницу начали приводить в порядок. На выполнение всех работ понадобится два месяца. Кроме ремонта самой Иерусалимской лестницы, необходимо обустроить верхнюю и нижнюю площадки, провести свет. Объект станет частью обновленного исторического центра. Сооружение будет самым крупным общественным пространством в "Иркутских кварталах".

"Точно будет стилизовано, мы точно подчеркнем дерево, иркутское деревянное зодчество будет в элементах мощения использоваться. Мы постараемся сделать, чтобы была возможность здесь устанавливать проектор. Здесь можно будет проводить тихие лектории, мероприятия", - сказал Сергей Маяренков, директор АНО "Иркутские кварталы".

А еще Иерусалимская лестница может стать площадкой для уличных выставок. Для этого там собираются установить специальные приспособления. Кстати, иркутяне тоже могут предложить свой вариант использования лестницы. Идеи принимает команда проекта "Иркутские кварталы".

Изображения новости