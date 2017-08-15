Автор: Маргарита Кислицына

Ремонт Маратовской развязки в Иркутске завершат к началу учебного года

Опубликовано: 14.08.2017 18:25

Пропускная способность этого участка дороги увеличится сразу на 30%. Также в районе кольца демонтируют торговые павильоны. Дорожное покрытие усилят при помощи георешетки. За ходом реконструкции следят не только представители иркутской мэрии, но и общественники и эксперты.

"Если мы видим, замечаем какие-то отклонения, мы, конечно же, стараемся повлиять на это. Делать конструктивные замечания, конструктивные предложения. И это в наших силах и в наших интересах", - отметил Павел Бурлаков, член экспертной комиссии от ИрНИТУ.

По словам экспертов, качество дорожного полотна постоянно контролируют специализированные лаборатории. Сейчас в Иркутске завершают ремонт улицы Воровского. Вместо гравийки там появилось асфальтобетонное покрытие протяженностью около 500 метров. А на пересечении улицы Розы Люксембург и 18-го Советского переулка расширили перекресток. Там уложили около 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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