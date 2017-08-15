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Автор:
Анастасия Байдракова

В Иркутске прошли соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч"

Опубликовано: 14.08.2017 18:07

Изображение Резкий, быстрый и... умный спорт. Уличный баскетбол. Он доступен всем - игра идет в одно кольцо, в команде всего три игрока. В день физкультурника по всей России прошли массовые соревнования "Оранжевый мяч". В Иркутске за звание лучшей боролись 45 команд.

От 13 и старше. На площадке роллердрома стадиона "Труд" собрались заклинатели оранжевого мяча. В их руках он стремительно летает по площадке и послушно приземляется в корзину. Уличный баскетбол - игра агрессивная, жесткая. Она появилась в бедных кварталах Америки 50-х среди чернокожих подростков. Площадка здесь меньше, а игроков в команде трое. Достаточно найти двух единомышленников и можно вступать в борьбу.

Игорь Бортников из команды "Танкисты" - игроки живут у танка. Без лишнего пафоса пенсионер признается: баскетбол - это моя жизнь. Играть начал в 10 лет, увлечение переросло в профессию. Работал тренером. "Это лучшая игра с мячом – баскетбол. Там все интересно. Мозги, самое главное, должны быть у людей. Думать на много ходов вперед. Все почти как в шахматах, только активно все это делается", - говорит Игорь Бортников, участник команды "Танкисты", г.Иркутск.

В Иркутск на Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" съехались более 180 участников из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского, Зимы, Тайшета, а также Иркутского района. Состязались в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17-18 и старше 19-ти. "Баскетбол 3 на 3, который мы сейчас здесь видим, включен в программу Олимпийских игр. И просто на моих глазах за каких-то 20 лет из какой-то уличной субкультуры этот вид спорта вырос до олимпийского. Это очень приятно и отрадно видеть. И, в первую очередь, хочется поблагодарить тех любителей баскетбола, благодаря которым игра получила такое развитие", - сказал Юрий Ковалев, президент федерации баскетбола Иркутской области.

В следующем году массовые соревнования собираются провести по официальным правилам Международной федерации баскетбола, чтобы готовить команды к участию в турнирах более высокого уровня. А пока победители получили кубки, грамоты и сладкие призы, которые, несмотря на спортивную диету, делить ни с кем не собираются.

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