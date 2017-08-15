Автор: Анастасия Байдракова

"Спорт в лицах": участники фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Опубликовано: 14.08.2017 17:48

Пробежать, подтянуться, поднять гирю, проплыть и поразить цель точным выстрелом. В Иркутске состоялся летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На этот раз основными участниками были не школьники, а госслужащие. Как они справились со сдачей нормативов, расскажем в рубрике "Спорт в лицах".

В свои 68 Вячеслав Шаповалов легко выполняет все нормативы и даже не предусмотренные программой. Ветеран общества "Динамо" со спортом дружит с детства. 11 раз бежал марафонскую дистанцию в 50 километров на лыжах, причем дважды этой зимой. Когда-то у него был серебряный знак ГТО, сейчас рассчитывает на золотой. Смеется, бег на два километра, заложенный в нормативах, - это пустяки. "Движение - наша жизнь, останавливаться нельзя. Действительно, как только бросишь, месяц не позанимаешься, начинает мышцы тянуть, ныть, болеть. И совесть мучает: ах, почему?" – делится Вячеслав Шаповалов, участник фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Сдать все нормативы на "отлично" не так-то просто. Если ты хорошо бегаешь - не факт, что подтянешься или отожмешься нужное количество раз. К сдаче ГТО лучше готовиться заранее. Впрочем, министр спорта Иркутской области Илья Резник впервые вышел на рывок гири уже на стадионе. Получилось с первого раза благодаря инструктору, который правильно объяснил технику.

Два основных принципа комплекса ГТО - добровольность и доступность. Сейчас в регионе принимают нормативы у всех желающих. Нужно только заранее зарегистрироваться на сайте и готовиться. "Утром делать зарядку, ходить в бассейн, ходить зимой на лыжах всей семьей. Это дает заряд бодрости. Сложно агитировать за все хорошее против всего плохого, в том числе избавления от вредных привычек, от каких-то болезней. Потому что лучшая медицина - это профилактика, Пирогов еще говорил. И ГТО, подготовка к сдаче нормативов - это оно как раз и есть", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

В прошлом году в Иркутской области золотой знак ГТО получили больше двух тысяч человек.