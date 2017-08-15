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Автор:
Внеш. корр.

Три новые школы начнут работу в Иркутске

Опубликовано: 14.08.2017 17:42

Изображение Учебный год в Иркутске начнется с открытия новых школ - №64, №66 и №69. Готовность всех объектов проверил сегодня глава города Дмитрий Бердников.

Ему рассказали: общестроительные работы завершили вовремя. Школы уже оборудовали мебелью и техникой. На территории благоустройство закончат в ближайшие недели. Сдать в эксплуатацию основной блок на улице Гидростроителей и здание для начальной школы на Ленской планируют в конце августа. Вовсю готовятся к встрече учеников и в микрорайоне Эволюция.

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