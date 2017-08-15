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Автор:
Яна Романова

Иркутская область и Татарстан будут развивать сотрудничество

Опубликовано: 14.08.2017 17:32

Изображение Президент республики Рустам Минниханов в Казани принял делегацию Иркутской области во главе с губернатором региона Сергеем Левченко. Гостей познакомили с частью промышленных предприятий, в том числе в сфере авиации. Делегация посетила завод, где производят композитные элементы конструкций самолета методом автоклавного формования. В настоящее время там ведут работы по программе МС-21.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Мы планируем начать серийное производство уже с начала 2019 года. Но так как это достаточно долгое дело - сборка самолета, поэтому я уже сегодня убедился, что хвостовое оперение и части крыла уже здесь, на этом производстве, делаются. А мы, соответственно, готовим фюзеляж.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан: Мы очень заинтересованы. Иркутская область - это большой рынок для нашей продукции, в том числе и машиностроительной, которую мы производим. Компоненты для авиационной отрасли.

Помимо этого, будут тесно взаимодействовать в экономике, инновационном развитии, стратегическом и программно-целевом планировании, а также туризме. В ходе поездки посетили современный индустриальный парк - технополис "Химград", а также новый город в России - Иннополис. Уже сейчас там есть многоквартирные дома и таунхаусы, спорткомплекс, общеобразовательная школа и лицей.

По итогам двухдневного рабочего визита в Казань сформировали перечень поручений правительству региона. Это должны быть конкретные проекты, которые возможно реализовать и в Иркутской области. Также глава региона поручил провести работу по уточнению структуры товарооборота между Приангарьем и Татарстаном. По мнению Сергея Левченко, показатель имеет перспективу на увеличение. В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.

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