Автор: Алексей Келэвро

Что такое криптовалюта и как ее заработать в Иркутске?

Опубликовано: 14.08.2017 17:28

Миллионеры из интернета. Динамика роста криптовалюты настораживает даже самых хладнокровных финансовых скептиков. Биткоин преодолел отметку 4000 долларов за штуку. Своя криптовалюта появилась и в Иркутске. Что это за новые деньги, которые невозможно украсть и подделать, расскажем далее.

Предмет простой, но, по словам его обладателей, золотоносный. Минимальный пассивный заработок за жужжание в комнате спецблока - 20 тысяч рулей в месяц минус расходы на электроэнергию. И это далеко не предел. Подобные конструкции уже покупают по всему миру и зарабатывают с их помощью криптовалюту. Интернет пестрит объявлениями о продаже ферм по ее выращиванию. Криптовалюта - электронные деньги, которые невозможно украсть, подделать или напечатать сколько захочешь. То, что происходит сейчас в мире, можно сравнить с настоящей золотой лихорадкой.

Сергей Сергеенко родом из России, сейчас он живет в Австралии и входит в пятерку самых богатых криптовалютчиков мира. "Народ стал видеокарты скупать и вливаться в это дело, но зачастую выгодней купить эту "крипту" и просто сидеть на ней вместо видеокарт. А если вам предлагают вход в это дело меньше 2000 долларов, то, скорее всего, вам врут", - говорит Сергей Сергеенко, бизнесмен, г.Сидней.

Зарабатывают все, кто на поиске, кто на добыче, а кто-то и на продаже оборудования. В связи с тем, что в Иркутске стоимость электроэнергии низкая, в городе стали появляться фермы посерьезнее, на которых одновременно работает оборудование стоимостью в миллионы долларов. Они дают места в хранилище в аренду и позволяют людям зарабатывать на них. Причем доходы декларируют таким образом, что общепринятые рамки богатства стираются. На вопрос, что вы можете себе позволить, успешные люди из криптотусовки отвечают просто: "Город, может, пол-Шелехова, если постараться, то и весь. Здесь дома дешевые, поэтому я и могу много купить".

Звучит заоблачно, но вертикальные графики роста биткоина - это одна из самых первых криптомонет, говорят сами за себя. Курс этой онлайн-валюты уже превысил 4000 долларов. Как говорят экономисты, по своей сути инвестиции в криптовалюту - это классическая схема венчурных вложений и поддаваться всеобщей эйфории не стоит, так как в любой момент деньги могут пропасть. Тем не менее, система блокчейна уже внесла свои коррективы в мировую экономику. В Китае криптовалюту прировняли к системе оплаты, а в Штатах к способу обмена товарами. Как пройдет адаптация в России, еще неизвестно. "Если государство примет решение: да, это интересно, и будет регулировать и подталкивать к развитию, то это может дать серьезный толчок в целом экономике. Изменить нашу текущую, привычную ситуацию. Невозможно было в свое время остановить появление сотового телефона, он вошел в нашу жизнь, хотели мы этого или нет, как и появление интернета. Это неизбежно. Сама идея уникальна и интересна, и она будет менять нашу жизнь", - считает Сергей Малых, финансовый эксперт.

А значит, любой житель планеты может создать свою валюту и подкрепить ее своим золотом: услугами, товарами собственного производства, творчеством, оценивать которое будет уже общество, а не конкретный человек. И уже личные способности каждого, а не белые воротнички поделят людей на бедных и богатых. Своеобразная финансовая анархия уже стала реальностью. В Иркутске тоже появилась иркутская криптовалюта. "Мы поняли, что обычная программа лояльности не работает, а больше вред приносит. К компании приходят те же люди, но приносят меньше денег. Мы поняли, что нужно вводить то, что мы можем отдавать от себя, не напрягая при этом компании. Изначально это была просто система бонусов, но со временен она приобретает форму криптовалюты. Ей люди смогут пользоваться в повседневной жизни", - сказал Михаил Михайлов, основатель иркутской криптовалюты.

По некоторой информации, в инвестиционный рынок криптовалюты уже стремятся крупные корпорации. Правда, делают это осторожно и тайно, так как рынок пока теневой. Динамические скачки привлекают внимание финансистов, однако крупных иллюзий валютные магнаты не питают. За всю историю биржевых переворотов были случаи и прибыльнее. Как говорится, в золотую лихорадку зарабатывали те, кто продавал лопаты.