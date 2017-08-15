Автор: Маргарита Кислицына

Колодцы и ямы берут в заложники машины горожан

Опубликовано: 14.08.2017 17:16

Автомобилисты заглядывают в кошельки и подсчитывают, во сколько обойдется ремонт. Как возместить ущерб, если причиной аварии стал незакрытый люк? С пострадавшим от дорожных ловушек встретилась съемочная группа.

"Почувствовал удар, потерял управление над машиной. И, остановившись, вышел из машины, пошел смотреть и обнаружил яму, открытый колодец, полностью разрушенный", - рассказывает иркутянин Иван Бакланов. Это ночное приключение Иван запомнит надолго. Въезд на Академический мост. Здесь машины обычно набирают скорость: впереди на несколько километров ни одного светофора. В темноте водитель просто не заметил такой неприятный сюрприз. Если бы поток машин был больше, опасная встреча для Ивана могла бы закончиться трагедией. А пока два колесных диска на замену, царапины на крыле, вырванный бампер. Иван уверен: есть и скрытые повреждения. Транспортное происшествие "с колодцем" оформили инспекторы ДПС. Правда, к их приезду пострадавших было уже несколько. "Пока ждал, туда попали еще порядка семи человек. Один человек попал и тоже со мной ждал ГИБДД, потому что тоже повреждены диски остались. Передний, задний диск погнуты, колеса спущены", - говорит Иван Бакланов.

Как возместить ущерб, если виновник - дорога? Автоюрист Иван Зубарев поясняет: обращаться с претензией нужно в службу, которая отвечает за этот участок. "Это может быть как дорожная служба Иркутской области, так и "Водоканал", в ведении которого находится данный колодец. В случае если организация, в ведении которой находится данный участок автодороги либо объект дорожной инфраструктуры, откажется в добровольном порядке возмещать причиненный ущерб, то собственник поврежденного имущества вправе обратиться с иском в суд", - добавляет Иван Зубарев.

А Иван Бакланов надеется, что до судебных разбирательств не дойдет. Но, если потребуется, готов и там отстаивать свои права на возмещение убытков. Автоэкспертиза еще впереди. Но даже навскидку ясно: ремонт "Чайзера" ему обойдется минимум в сто тысяч рублей. В мэрии советуют: при таких экстренных ситуациях звонить не только дорожных инспекторам, но и в единую диспетчерскую службу Иркутска по телефону 520-112.