Автор: Альфия Еремеева

Опасный вирус испортил отдых россиянам в Турции

Опубликовано: 14.08.2017 17:10

На горячую линию Роспотребнадзора обратились более 500 человек. Люди жалуются на высокую температуру и сыпь на руках. Чаще всего инфекцию подхватывают дети до 14 лет.

По данным турецкой стороны, с начала июля в лечебные учреждения провинции Анталья с различными симптомами обратились почти 350 человек. С представителями клиник и больниц, а также с администрациями отелей уже пообщались российские специалисты. Продолжают тщательную дезинфекцию мест общего пользования. Между тем массового возвращения домой, как и отказа от путешествий, пока нет, рассказали туроператоры в Иркутске. Пока все агентства ждут указания вышестоящих инстанций. А Роспотребнадзор, тем временем, подготовил памятку по профилактике вируса Коксаки. Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки, пить только кипяченную или бутилированную воду. От похода в бассейн следует отказаться.

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