Автор: Ирина Белогривая

Первый фестиваль эко-йоги прошел в Большом Голоустном

Опубликовано: 14.08.2017 14:45

Все выходные на берегу Байкала новички и профессионалы выполняли ассаны, медитировали, проводили дыхательные практики. Фестиваль собрал более полутора сотен человек. Как сконцентрироваться и отключиться от суеты? И в чем секрет настоящих йогов? Расскажем в следующем материале.

Концентрация силы и внимания. Выполнить йоговские ассаны не так просто. Но под силу каждому. Любой инструктор по йоге знает: секрет успеха не столько в физической подготовке, сколько в умении погрузиться в ощущение собственного тела.

Участница фестиваля Ольга Панина йогу практикует уже около пяти лет. Сюда, в Большое Голоустное, приехала за тысячу километров. Из Усть-Илимска. "Раньше ездила в йога-туры. А потом узнала, что есть вот такой масштабный йога-фест, и решила приехать сюда. Лето ведь. Это здорово. Байкал. Мне кажется, что самые лучшие преподаватели здесь собрались. Это невероятно просто", - делится Ольга Панина, участник фестиваля.

Соседка по коврику у Ольги - известная спортсменка Наталья Иванова. На фестивале у нее несколько мастер-классов. Но сейчас она сама в роли ученика. "Вот это направление йога-айенгара, оно настолько детальное и глубокое, что можно изучать годами. И я вижу по реакции многих людей, что они сейчас испытывают, может быть, даже мучения, но это мучение потом переходит в наслаждение", - говорит Наталья Иванова, тренер по йоге.

Энергия Байкала, переплетенная с расслабляющей музыкой, - то, что помогает участникам забыть о городской суете, расслабиться. Этнические концерты - одна из особенностей фестиваля. Красноярский музыкант Антон Коренко - один из немногих в России, кто играет на необычном инструменте. Хангу всего 17 лет. Придумали его в Швейцарии. "Инструмент интуитивный, и по большей части здесь играет импровизация. Конечно, у меня есть композиции. У меня есть альбом. И на выступлениях и композиции играешь, и импровизации. Вообще инструмент имеет такую особенность, что он завораживает и притягивает внимание", - считает Антон Коренко, музыкант.

На первый фестиваль эко-йоги приехали почти полторы сотни человек. Программа плотная. Один мастер-класс сменяет другой. Йога-23, дыхательные практики, детская йога, йога-айенгара и нидра - всего почти 40 часов занятий. "Для нашей Иркутской области - это, вы знаете, прорыв такой в йоге. Потому что наш Байкал со своей мощной энергетикой, он этого действительно достоин. Здесь должен был быть фестиваль йоги. И вот он свершился. И теперь это станет ежегодной традицией", - сказала Анастасия Егорова, организатор Первого фестиваля эко-йоги на Байкале.

В следующем году фестиваль будет еще масштабнее, обещают организаторы. Вместо трех дней неделя практик и мастер-классов. Пригласят известных тренеров со всей страны. Возможно, будут и иностранные учителя.