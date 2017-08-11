Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 11.08.2017

Опубликовано: 11.08.2017 20:54

Ровно через три недели начнется новый учебный год, и сесть за парту наравне с другими смогут еще больше детей с ограниченными возможностями здоровья. В список школ Иркутска, где есть необходимые условия для инвалидов-колясочников, добавились десять заведений. После ремонта там появились пандусы и подъемники, дверные проемы стали шире, а въезды в кабинеты удобнее. Наш корреспондент Альфия Еремеева встретилась с теми, кто оценит эти новшества по достоинству.А для иркутянина Константина Попова ограниченные возможности стали поводом сосредоточиться на спорте и добиться по-настоящему головокружительных результатов. Он стал победителем Сурдлимпийских игр - соревнований среди глухих и слабослышащих атлетов. Константин - дзюдоист со стажем, а еще он талантливый педагог.