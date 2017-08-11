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Автор:
Альфия Еремеева

Иркутск избавляют от незаконной рекламы

Опубликовано: 11.08.2017 18:27

Изображение С начала года убрали почти 800 конструкций. И работы еще много. Ведь в погоне за лучшим местом предприниматели размещают баннеры на любых доступных поверхностях. В ход идут заборы, жилые дома и даже памятники архитектуры.

"Вы посмотрите, что с домом сделали. Наш дом превратился в шелушенные дома. Почему мы должны жить с таким фасадом на главной улице Ленинского района?" – возмущается старшая по дому №203 на ул.Розы Люксембург.

Дом на улице Розы Люксембург стал жертвой активной рекламы. Мало того что баннеры висят здесь без согласования с администрацией, они еще и портят сам дом. Вот сколько воды скопилось только здесь. Как итог - сырость в квартирах и пятна на самом фасаде. Да и крепят рекламу не всегда правильно. По правилам, должны использовать металлическую раму. А на деле... "Этот крепежный материал полностью вкручивается в фасад жилого дома. Он портит не только внешний облик, но и конструкцию данного дома. Из-за этого происходит промерзание, грибок, отваливаются панели, портится штукатурно-малярный слой и вообще фасад здания", - комментирует Татьяна Жичина, председатель комитета по управлению Ленинским округом.

И такие примеры есть во всех районах. Больше всего их в центре Иркутска, где объявления буквально на каждом квадратном метре. Всего же незаконных конструкций по городу больше четырех сотен. Их должны убирать сами владельцы. Но так происходит не всегда. Поэтому от рекламы областной центр очищает подрядчик. График составили до конца года. "Непосредственно с представителями, кто вешает рекламную конструкцию, есть договоренность о том, что или они сами демонтируют за свой счет, или непосредственно мы демонтируем. После чего они выплачивают неустойки", - сказал Сергей Шишмарёв, ведущий специалист отдела контроля департамента потребительского рынка администрации г.Иркутска.

Со здания на улице Помяловского всю рекламу должны были убрать до 11 августа. Владельцев конструкций об этом оповестили. Но это мало повлияло на облик здания. А чтобы в дальнейшем не получить предписание от администрации, согласовывать размещение баннеров и растяжек нужно с комитетом экономики Иркутска. Для тех, кто размещает частные материалы, тоже есть место. Для этого установили больше сотни досок бесплатных объявлений.

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