Автор: Анастасия Байдракова

Россияне стали меньше тратить

Опубликовано: 11.08.2017 18:21

Как сообщает газета "Коммерсантъ", средний чек в стране в июле снизился, хоть и ненамного. В июне значение составило 517 рублей, а месяцем позже - 503. Аналитики в качестве возможной причины говорят о сезонном падении цен на фрукты и овощи. В то же время расходы россиян, если верить тому же источнику, продолжают расти. В июле они увеличились на 8%, что в два раза больше показателя официальной инфляции. По официальной информации Росстата, зарплаты в стране также растут, но гораздо медленнее. А вы стали тратить меньше? С вопросом о расходах и среднем чеке мы отправились на улицы Иркутска.

- В пределах тысячи, наверное, за день.

- Средний чек у вас не уменьшился в целом?

- Он никогда не уменьшается. Только растет.

- На продукты? От тысячи и больше.

- А экономить не начали?

- Нет. В каком-то плане сокращается, но не в еде.

- Все увеличивается, увеличивается сумма.

- А зарплата?

- Нет, никак.

- Меньше стали тратить?

- Нет, на том же уровне.

- Сахар сейчас подешевел, есть такая тенденция к понижению, хлеб, в принципе, та же самая цена. Все на прежнем уровне.

- А экономить не начали?

- Мы экономим постоянно.

- Я живу в Москве, средний чек, думаю, такой же, как в Иркутске. Ничем не отличается. На продукты в месяц тысяч 8 у нас уходит.

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