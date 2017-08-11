Россияне стали меньше тратить

По данным ЦБР (2017.08.11)
Выпуск новостей за 11.08.2017 (57.59)
Как сообщает газета "Коммерсантъ", средний чек в стране в июле снизился, хоть и ненамного. В июне значение составило 517 рублей, а месяцем позже - 503. Аналитики в качестве возможной причины говорят о сезонном падении цен на фрукты и овощи. В то же время расходы россиян, если верить тому же источнику, продолжают расти. В июле они увеличились на 8%, что в два раза больше показателя официальной инфляции. По официальной информации Росстата, зарплаты в стране также растут, но гораздо медленнее. А вы стали тратить меньше? С вопросом о расходах и среднем чеке мы отправились на улицы Иркутска.
- В пределах тысячи, наверное, за день.
- Средний чек у вас не уменьшился в целом?
- Он никогда не уменьшается. Только растет.
- На продукты? От тысячи и больше.
- А экономить не начали?
- Нет. В каком-то плане сокращается, но не в еде.
- Все увеличивается, увеличивается сумма.
- А зарплата?
- Нет, никак.
- Меньше стали тратить?
- Нет, на том же уровне.
- Сахар сейчас подешевел, есть такая тенденция к понижению, хлеб, в принципе, та же самая цена. Все на прежнем уровне.
- А экономить не начали?
- Мы экономим постоянно.
- Я живу в Москве, средний чек, думаю, такой же, как в Иркутске. Ничем не отличается. На продукты в месяц тысяч 8 у нас уходит.