Автор: Внеш. корр.

Возведение культурно-просветительского центра святителя Иннокентия завершается

Опубликовано: 11.08.2017 17:47

В селе Анга Качугского района завершают строительство культурно-просветительского центра святителя Иннокентия. Губернатор региона на совещании обсудил ход работ на объекте.

Сейчас уже идут внутренние отделочные работы. Срок окончания работ по благоустройству - следующая неделя. Также устанавливают дорожные знаки и бордюрные ограждения на автомобильной дороге "Качуг-Мыс-Кузнецы", которая ведет к культурно-просветительскому центру. Дата торжественного открытия - 8 сентября. В этот день пройдет литургия, крестный ход и освещение Свято-Иннокентьевской церкви. Сергей Левченко подчеркнул, что сейчас необходимо вести параллельно работы по завершению благоустройства и формированию экспозиций комплекса.

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