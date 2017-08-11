Автор: Ирина Белогривая

Арбузы, реализуемые в Иркутске, проверку в спецлаборатории прошли

Опубликовано: 11.08.2017 17:30

Время арбузов и дынь. Спрос на летние ягоды и фрукты сейчас высокий. Вместе с этим появляются и жалобы на качество. Где купить безопасный продукт? Съемочная группа программы "Новости" отправилась по магазинам города, а затем с покупками поехала в специальную лабораторию.

Этот арбуз Николай купил перед походом в гости. Решил угостить друзей сочной ягодой. А получил семь килограммов дурно пахнущей жижи. Жалоб на качество фруктов и ягод летом традиционно много.

Иркутянка, общественный деятель Ольга Жакова все растительные продукты проверяет специальным прибором. Вместе с ней за покупками сегодня отправились и мы. Посмотрим, насколько качественные арбузы и дыни продают в магазинах города. Почти на всех экран прибора горит красным - опасная доза нитратов. Для чистоты эксперимента проверяем персики. Тут норма допустимая. Ну, а чтобы быть совсем точными, везем покупки в специальную лабораторию. "Нитратомер я купила три года назад. Я мама и хочу кормить своего ребенка здоровыми продуктами. И хочу сказать, что в прошлом году нитратомер показывал нитраты почти во всем: в нектаринах, в персиках, в арбузах. И нам прошлым летом пришлось даже отказаться от фруктов", - рассказывает Ольга Жакова, общественный деятель.

Специалисты говорят: показаниям ниторатометра слепо верить нельзя. Приборы дают погрешность. У арбузов и дынь, например, нитраты могут быть в кожуре. А в мякоти нет. В специальной лаборатории исследуют только ту часть, которую мы едим. Арбузную мякоть сначала превращают в пюре. После к ней добавляют специальные квасцы. С их помощью опасные вещества легче обнаружить. "Проведенные исследования показали, что в образцах дынь, арбузов и моркови содержание нитратов не превышает предельно-допустимые значения. В 2017 году мы проводили семь исследований, и ни в одном не было нитратов", - сообщила Анна Пузырева, заведующая отделом агрохимического мониторинга и защиты растений.

За первые полгода в Иркутскую область завезли десять тысяч тонн арбузов. Из них 3000 - из Узбекистана и Таджикистана. Остальные выросли на казахской бахче. Чаще всего нарушения связаны с правилами перевозки. "Перевозка с растительной подстилкой запрещена. В случае если груз пришел с такой подстилкой, то ее мы уничтожаем. Так как она представляет собой высокий фитосанитарный риск", - сказала Нафиса Юсупова, заместитель начальника отдела управления Россельхознадзора по Иркутской области.

В Россельхознадзоре советуют покупать фрукты не у дороги, а в проверенных магазинах. И, конечно, соблюдать правила хранения. Не выставлять их на солнце, а держать в холодильнике.