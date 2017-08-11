Автор: Виктория Малая

В Иркутск приехали активисты проекта "Карта убитых дорог"

Опубликовано: 11.08.2017 17:14

Они видят все недочеты и слышат все жалобы. В Иркутск приехали активисты проекта "Карта убитых дорог". Московские эксперты проезжают с проверками всю Россию не первый год. По проблемным участкам прошлись и в Иркутске.

Московские эксперты стоят в иркутских лужах. Это знаменитая Челябинская - улица, на которой автомобили проходят проверку на прочность. В этом году дорога здесь частично преобразилась: на одном из участков положили асфальт. Но на другой половине пока по-прежнему ямы. Их приходится подсыпать после каждого серьезного дождя. Как выяснилось, и на этот участок придет цивилизация, но автомобилистам придется подождать. "Будем разрабатывать проектную документацию, здесь нужно будет строительство ливневой канализации, освещение, тротуар. Комплексные работы будем производить, проектировать. Но это только в 2018 году, не раньше", - говорит Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Активисты "Дорожной инспекции" составили рейтинг ТОП-10 самых плохих дорог Иркутска. Мнения основаны на отзывах жителей, которые отмечали участки на специальном сайте. В "черном" списке оказались улицы Рабочего штаба, Ушаковская, 30-й Дивизии. В комитете городского обустройства администрации говорят: 90% улиц скоро приведут в порядок - некоторые в ближайшее время, некоторые на следующий год. Дорожные эксперты проехали уже десятки городов России. Отмечают, Иркутск на общем фоне выглядит неплохо. "В Иркутске мы бываем регулярно. Мы были в 2011, 2014, 2015 годах. Вот сегодня приехали. Видим положительную тенденцию, потому что раньше мы могли замечать ямы в центре города. Сейчас даже карта "убитых дорог" показывает, что проблемные участки находятся уже больше на окраинах", - сообщил Александр Васильев, координатор проекта "Карта убитых дорог. Дорожная инспекция ОНФ", депутат Государственной Думы России.

Побывали активисты и на самой крупной дорожной стройке Иркутска - реконструкции Покровской развязки. В этом году ее должны завершить. А уже в 2018-м в городе приступят к новым, масштабным работам. Это капитальный ремонт Култукской, реконструкции улицы Баумана и Маратовской развязки. Что касается дорожной инспекции, впереди у экспертов проекта Дальний Восток и Улан-Удэ, где, судя по дорожной карте, их ждет немало работы.