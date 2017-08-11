Автор: Николай Бессонов

Баскетбольную суперлигу-1 ждут большие перемены

Опубликовано: 11.08.2017 15:29

Причем приятные для болельщиков. Теперь все команды будут играть в три круга. А значит, будет больше игр, больше эмоций и ярких воспоминаний. "Иркут", который в прошлом сезоне выступил сенсационно, теперь готовится к старту нового розыгрыша. До него осталось всего полтора месяца. О новичках команды и амбициях на чемпионат – в следующем материале.

Атака - любимое слово в стане "Иркута". Даже когда речь идет о тренировке. До старта розыгрыша суперлиги осталось полтора месяца. За это время необходимо успеть многое: и подтянуть физическую форму, и сыграться. Команда в этом сезоне обновилась сразу на 70%. По мнению главного тренера, это, скорее, плюс, чем минус. "Новые люди - это новая кровь, это новые эмоции, это новые идеи, без сомнения. И это новые возможности для игры, в первую очередь. Мы понимаем, что, обновив состав в этом году, мы не проиграли в качестве, приобрели больший универсализм, большую вариативность", - говорит Александр Лукин, главный тренер БК "Иркут".

Настолько же серьезно обновился состав только у новосибирской команды. В числе основных соперников на сезон у "Иркута" еще команды из Самары, Приморья и, конечно же, Ревды. Именно туда перешел экс-наставник "черно-оранжевых" Алексей Лобанов. Теперь персонально по новичкам. Один из них - Виталий Ионов - в прошлом розыгрыше выступал за основных соперников иркутян - "Сахалин". Свое появление здесь он называет неслучайным. "В прошлом году Иркутск произвел на всех хорошее впечатление, для нас он являлся таким раздражителем. Потому что и в Кубке Дальнего Востока мы им проиграли, ну и, соответственно, в плей-офф. Каждая игра была на вес одного очка, и всегда неприятно такие игры проигрывать. Поэтому были определенные зубы на Иркутск, но, как видите, оказался здесь", - сказал Виталий Ионов, игрок БК "Иркут".

А это Алимджан Федюшин. Игрок именитый, в составе "Урала" и "Сахалина" он уже трижды становился чемпионом. И даже после этого желание побеждать не пропало. "Всегда хочется играть на максимум, выигрывать медали, поэтому этот сезон определенно не исключение. У Иркутска в прошлом году было второе место, надо постараться для города, для себя. Постараться этот результат улучшить как и в чемпионате, так и, возможно, в Кубке России", - поделился Алимджан Федюшин, игрок БК "Иркут".

Сезон обещает быть интересным и напряженным. Суперлига пополнилась молодежками "Зенита" и ЦСКА. А значит, игр будет больше. Розыгрыш пройдет в три круга.

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