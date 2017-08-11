Автор: Внеш. корр.

Летчики авиабазы "Белая" стали вторыми на международных соревнованиях "Авиадартс-2017"

Опубликовано: 11.08.2017 15:21

Экипаж стратегического бомбардировщика Ту-22М3 с авиабазы "Белая" в Усольском районе занял второе место на международных соревнованиях "Авиадартс-2017". Они завершились в Китае. Серебро иркутяне разделили с летчиками Су-34 из Южного военного округа.

Первое и третье места тоже достались россиянам. Бронзу взяли два экипажа армейской авиации. Об этом сообщает "Иркутск-онлайн". Победители — два экипажа из Липецка на Су-25 и Су-35 и летчики военно-транспортной авиации из Пскова на Ил-76. В общекомандном зачете число призовых мест у китайской сборной получилось такое же, как и у российской, поэтому на церемонии закрытия конкурса кубок победителя "Авиадартса" вручили капитанам обеих команд — российской и китайской.

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