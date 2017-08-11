Автор: Анастасия Байдракова

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе пострадали три человека

Опубликовано: 11.08.2017 15:17

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в городе Усть-Куте. Три человека пострадали. Огонь вспыхнул при откачке топлива из резервуара.

В цистерне было всего пять тонн нефтепродукта, но возгорание могло перекинуться на соседние пять резервуаров. На место оперативно прибыли пожарные, в течение часа они ликвидировали открытое пламя. Кроме того, сработала автоматическая система орошения. Площадь возгорания составила 110 метров, причиной называют нарушение техники безопасности. Трое рабочих с ожогами сейчас в районной больнице.