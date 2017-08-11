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Автор:
Анастасия Байдракова

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе пострадали три человека

Опубликовано: 11.08.2017 15:17

Изображение Нефтеперерабатывающий завод загорелся в городе Усть-Куте. Три человека пострадали. Огонь вспыхнул при откачке топлива из резервуара.

В цистерне было всего пять тонн нефтепродукта, но возгорание могло перекинуться на соседние пять резервуаров. На место оперативно прибыли пожарные, в течение часа они ликвидировали открытое пламя. Кроме того, сработала автоматическая система орошения. Площадь возгорания составила 110 метров, причиной называют нарушение техники безопасности. Трое рабочих с ожогами сейчас в районной больнице.

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При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе пострадали три человека
Анонимный посетитель 11 августа 2017 г., 15:26
 
Сообщений: 52253
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=67779
 
Анонимный посетитель 11 августа 2017 г., 15:26
 
Сообщений: 52253
Регистрация: 01.01.2010

da писал(а):
<div style="display:none; font-size: 0,5px; color: rgb(255,255,255);">Вот так да</div> Вот это новость!
 
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