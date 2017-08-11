По данным ЦБР (2017.08.11)
Выпуск новостей за 10.08.2017 (89.28)
Нефтеперерабатывающий завод загорелся в городе Усть-Куте. Три человека пострадали. Огонь вспыхнул при откачке топлива из резервуара.
В цистерне было всего пять тонн нефтепродукта, но возгорание могло перекинуться на соседние пять резервуаров. На место оперативно прибыли пожарные, в течение часа они ликвидировали открытое пламя. Кроме того, сработала автоматическая система орошения. Площадь возгорания составила 110 метров, причиной называют нарушение техники безопасности. Трое рабочих с ожогами сейчас в районной больнице.
|При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе пострадали три человека
|Анонимный посетитель
|11 августа 2017 г., 15:26
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Сообщений: 52253
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|11 августа 2017 г., 15:26
|
Сообщений: 52253
Регистрация: 01.01.2010
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da писал(а):