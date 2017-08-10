Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 10.08.2017

Опубликовано: 10.08.2017 22:02

Жить качественно и долго, имея диагноз ВИЧ? Такое сегодня возможно. Наш регион по-прежнему антилидер по количеству людей, живущих c вирусом иммунодефицита человека. В Иркутской области более 30 тысяч ВИЧ-инфицированных. И многие из них живут обычной жизнью: вместе с нами ходят в магазин и кино, ездят в общественном транспорте, работают и учатся. На эту тему сегодня мы говорили c Юлией Плотниковой, главным врачом областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, главным специалистом Министерства здравоохранения РФ по вопросам ВИЧ в СФО в программе "Разговор о важном".

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