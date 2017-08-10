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Автор:
Марина Беклемишева

Выставка "От Иркутской губернии до Иркутской области" открылась в художественном музее

Опубликовано: 10.08.2017 18:17

Изображение История родной области в живописи. В Иркутском художественном музее сегодня открыли выставку, посвященную 80-летию региона. В экспозиции два раздела. Первый посвящен предшественнице юбилярши - Иркутской губернии. А второй - истории области.

Живописные работы сибирских мастеров ХХ века рассказывают о людях, которые жили на Иркутской земле, о природе уникального края, городах, поселках и великих стройках - гидроэлектростанций на Ангаре и Байкало-Амурской магистрали. Картин представили более 60. Все посмотрел Сергей Левченко, увиденное его очень впечатлило. Особенно полотно Глеба Богданова "Астрофизики Сибири". "У нас было одновременно 17 всесоюзных ударных комсомольских строек. Не было ни одного субъекта России и Советского Союза, где одновременно было столько много строительных объектов. Но мы можем гордиться и всей более давней историей Иркутской области, и художниками, которые здесь представлены", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также в музее представлены графические работы художников и изделия легендарного Хайтинского фарфорового завода. Экспозиция, как отметили первые ее посетители, вызывает легкую ностальгию по великому прошлому и гордость за родной регион. Выставка "От Иркутской губернии до Иркутской области" открыта до 8 октября.

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