Автор: Алексей Келэвро

Волонтеры провели на острове Ольхон большую уборку

Опубликовано: 10.08.2017 18:12

Самый большой остров Байкала ежегодно чистят волонтеры со всей страны. Но мусора меньше не становится. Уже даже появился вид полезного отдыха. Начиналось все с генеральных уборок небольшими группами, теперь же экологические отряды собирают на платформах крупных промышленных холдингов. О том, как прошли два дня чистоты в поселке Хужир, расскажем далее.

Остров Ольхон. Ежегодно сюда приезжают отдыхать тысячи туристов со всей планеты и оставляют горы мусора. С годами остров просто оброс несанкционированными свалками. Дошло до того, что выброшенные отходы стали угрожать экосистеме. Убирались местные жители, позже им стали помогать небольшие группы волонтеров-экологов. В 2013 году на проблему обратили внимания волонтерские организации со всей страны. Они стали приезжать сюда и вывозить мусор. Спустя несколько лет количество неравнодушных выросло в разы, как и география участников. Сейчас с мусорными пакетами в руках генеральную уборку в поселке Хужир проводит почти сотня экологов из 16 субъектов России. На лицах улыбки, на футболках яркий символ "Зеленой доктрины". К делу подходят серьезно, но с юмором, иначе, по словам волонтеров, они превратились бы в ворчливых дворников.

Мероприятие проходит следующим образом. Часть группы прибирается на заброшенной несанкционированной свалке. Ее очистили, но, к сожалению, местные жители продолжают свозить сюда мусор. Остальные волонтеры отправились прибираться на Сарайский пляж. Там тоже полно работы, хотя это место пользуется большой популярностью среди отдыхающих. Помимо уборки самого острова, добровольцы провели и "уборку" в головах отдыхающих. Раздали агитационные листовки, поставили информационные щиты, показали людям, где и как правильно выбрасывать мусор. А главное объяснили зачем.

Примечательно то, что в этом году высадка десанта чистоты на Байкале прошла по новому механизму. Раньше волонтеры ехали исключительно по зову сердца и небольшими группами. В этот раз крупный промышленный холдинг, филиалы которого расположены 64 точках страны, решил вывезти самых активных в полезное путешествие на берега великого Байкала.

Наталья Хоменко, волонтер, г. Москва: Ой, мы мечтали, наша мечта сбылась. Это самый большой бонус. А так, конечно, у нас наиболее ответственные премируются.

Павел Морозов, руководитель промышленной Всероссийской организации: Мотивировать людей, которые душой и сердцем преданны делу сохранения природы, несложно. Дали кличь, люди с удовольствием поехали.

За время пребывания активистов чистой природы на острове удалось собрать больше сотни мусорных пакетов. Все это добро рассортируют, увезут с острова и отправят на переработку. Всего же с начала работы проекта "Сохраним Байкал" с прилегающих к озеру территорий вывезли 900 тонн тон мусора. Благодарность активистам выразили руководство экологического надзора и местное управление в лице главы поселка. Кроме очистки заповедной территории, у авторов этой программы получилось убедить местное население не закрывать глаза на выброшенный туристом пакет и, разумеется, не делать это самим. "Мы включили людям мозги. Чтобы они понимали, что ответственны за сохранение острова они. Местные, от них это прежде всего зависит", - сказал Максим Токарев, руководитель проекта "Сохраним Байкал".

В планах волонтеров- экологов навести чистоту и на материке. Ближайшая точка Шумак. А в будущем году организаторы планируют привести на Байкал сотни добровольцев со всей планеты. По крайне мере, желающие помочь сохранить в чистоте самое глубокое озеро в мире уже есть.