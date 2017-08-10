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Автор:
Альфия Еремеева

Мысу Бурхан на Ольхоне грозит обрушение

Опубликовано: 10.08.2017 18:09

Изображение Это может произойти уже через пару лет. К такому выводу пришли ученые из Германии, сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета. Экспедиция Кильского университета как раз сейчас находится на острове. Они установили: развитие туризма серьезно изменило уникальную природу Ольхона. Состояние почвы оставляет желать лучшего. Особенно это заметно в северной части мыса. Если процесс разрушения не остановить, то уже через несколько лет попасть к скале будет невозможно.

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