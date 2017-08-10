Автор: Альфия Еремеева

Торговые павильоны демонтируют из-за строительства Маратовской развязки

Опубликовано: 10.08.2017 17:17

Расчищают место под масштабное строительство. На улице Баррикад в Иркутске убирают часть павильонов. Это необходимо для возведения Маратовской развязки. Как раз там, где сейчас находятся постройки, будет новое кольцо.

Демонтировать предстоит 15 объектов. Их собираются убрать за 10 дней. Впрочем, прибыльный бизнес не исчезнет из этого района. Арендаторы продолжат работать недалеко от этого участка. Но только там, где не будут мешать строительству. Кстати, кроме этих павильонов, в Иркутске сносят и другие постройки. "Сегодня у нас идет снос еще 22 капитальных гаражей в Ново-Ленино, которые были построены незаконно. Всего было 44 гаража. Они были построены на сетях водопровода, который на сегодняшний день требует ремонта, но затрудняет именно наличие этих гаражей. Мы их планируем снести за 2 недели", - сообщила Екатерина Козулина, председатель КУМИ г.Иркутска.

Также в списке объектов жилой дом на улице Комсомольской. Здание в Октябрьском округе построили в обход всех правил и норм. Его начнут сносить уже на следующей неделе.

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