виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+11
Пт
утро
+14/+16
Пт
день
+22/+24
Пт
вечер
+18/+20

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9611
Евро/Рубль:
  70.4183

По данным ЦБР (2017.08.10)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 10.08.2017 (89.28)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Торговые павильоны демонтируют из-за строительства Маратовской развязки

Опубликовано: 10.08.2017 17:17

Изображение Расчищают место под масштабное строительство. На улице Баррикад в Иркутске убирают часть павильонов. Это необходимо для возведения Маратовской развязки. Как раз там, где сейчас находятся постройки, будет новое кольцо.

Демонтировать предстоит 15 объектов. Их собираются убрать за 10 дней. Впрочем, прибыльный бизнес не исчезнет из этого района. Арендаторы продолжат работать недалеко от этого участка. Но только там, где не будут мешать строительству. Кстати, кроме этих павильонов, в Иркутске сносят и другие постройки. "Сегодня у нас идет снос еще 22 капитальных гаражей в Ново-Ленино, которые были построены незаконно. Всего было 44 гаража. Они были построены на сетях водопровода, который на сегодняшний день требует ремонта, но затрудняет именно наличие этих гаражей. Мы их планируем снести за 2 недели", - сообщила Екатерина Козулина, председатель КУМИ г.Иркутска.

Также в списке объектов жилой дом на улице Комсомольской. Здание в Октябрьском округе построили в обход всех правил и норм. Его начнут сносить уже на следующей неделе.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5973389148712 Sec.