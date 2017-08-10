Автор: Анастасия Байдракова

Скоростное восхождение на пик Черского стартует 19 августа

Опубликовано: 10.08.2017 17:13

Все на БАМ! Самый зрелищный этап Большого альпинистского марафона - скоростное восхождение на пик Черского - стартует уже через 10 дней. Возможность показать себя дадут и профессионалам, и новичкам. На соревнованиях будет четыре трассы: 44, 37, 19 и 17 километров.

И если первую побегут самые выносливые и сильные, то на последнюю выходят все любители спорта, в том числе скандинавской ходьбы. Отдельным зачетом состоится чемпионат России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг-марафон". Среди участников рекордсмен трассы Юрий Штанков из Красноярска. В прошлом году он преодолел дистанцию за 3 часа 56 минут. Из Екатеринбурга приедет мастер горного бега Алексей Пангуев. Кроме того, в борьбу вступит шелеховчанин Виталий Чернов, пятикратный чемпион России в дисциплине "вертикальный километр".

Артем Детышев, член оргкомитета мероприятий БАМ: У нас есть великолепная спортсменка, мастер спорта международного класса, победитель различных международных сверхмарафонов Олеся Нургалиева. У нас есть победительница прошлого года и вообще победительница всех практически наших мероприятий БАМ Елена Кравченко, а также набирает обороты спортсменка, которая совсем недавно сменила кимоно на кроссовки, великолепная Катя Лукашева.

Олеся Нургалиева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике: Мы с девчонками в рамках подготовки на прошлой неделе добежали до метеостанции, виды меня, конечно, очень впечатлили. Фантастически, очень красивая природа. Поэтому я всех жителей Иркутска и близлежащих сел приглашаю проверить свои силы и сделать это восхождение, вы получите массу эмоций.

Старт забега на пик Черского состоится 19 августа на главной площади Слюдянки в девять утра. Финишный коридор будет открыт до семи вечера. На трассе в контрольных точках организуют пункты питания. "Скайраннинг-марафон" входит в Кубок БАМ, вместе с лыжным и веломарафоном. По итогам всех трех гонок выявят лучших байкальских марафонцев.

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