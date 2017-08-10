Автор: Маргарита Кислицына

Иркутские ветераны сдали нормы ГТО

Опубликовано: 10.08.2017 17:05

В свои девяносто они качают пресс и отжимаются не хуже молодых. Иркутские ветераны сдали нормы ГТО. Тесты на гибкость, силу и выносливость проходили в спорткомплексе "Вымпел". В них приняли участие почти 30 бабушек и дедушек.

За испытаниями пристально наблюдали медики. Однако с заданиями справились абсолютно все. А некоторые даже готовы были повторить упражнения "на бис". Виктор Петрович Долгополов - один из самых взрослых претендентов на золотой значок ГТО. Ему 92. Говорит, рецепт здоровья и хорошего самочувствия в постоянном движении. Впереди у ветеранов еще два испытания: скандинавская ходьба на два километра и стрельба из пневматической винтовки. Эти тесты пришлось перенести на другой день из-за дождливой погоды.

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