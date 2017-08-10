Автор: Виктория Малая

Губернатор вручил грамоты лучшим строителям области

Опубликовано: 10.08.2017 17:00

День строителя отметят в России уже в ближайшие выходные. Благодаря работникам этой отрасли растут и развиваются города нашего региона. Сегодня губернатор Сергей Левченко вручил звание почетный строитель Иркутской области и грамоты представителям этой сферы.

Отмечать этот день начали более полувека назад. С тех пор строительная отрасль остается неизменно востребованной. В структуре экономики Приангарья она занимает существенную долю - около 10%. "Это славная каста, славная часть народонаселения Иркутской области, которая всегда пользовалась уважением иркутян и жителей области. В этом году, что касается Законодательного собрания, строители получили очень большой подряд на строительство социальных объектов, на ремонт социальных объектов, небывало большой. Мы такое решение совместно с правительством приняли. И я абсолютно убежден, что строители с этой задачей справятся", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Технологии и новшества в этой области сегодня быстро развиваются, и это дает дополнительный импульс к совершенствованию профессионального мастерства и качества работ.

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