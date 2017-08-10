Автор: Альфия Еремеева

Крупный жилой комплекс возводят в предместье Рабочее

Опубликовано: 10.08.2017 16:55

Как минимум на три тысячи жителей станет больше в иркутском предместье Рабочее. Сейчас там строят самый крупный в районе жилой комплекс. А сегодня ключи от квартир получили первые новоселы.

Ключи на руках, теперь можно задумываться о ремонте. С самого утра в жилой комплекс идут новоселы. Осматривают купленные квадратные метры. Решают по расположению мебели. Впрочем, главное украшение здесь - вид из окна. Жильцы признаются: это одна из причин, почему решили переехать в Рабочее. "Мы почему выбрали именно УКС? Потому что мы уже не первую квартиру берем у них. Нас устраивала квартира, которую мы брали на Поленова. Нам нравится, что они выбирают именно на берегу. И сам район нравится. Мы здесь проживаем - у нас коттедж. Рядом берем квартиру. Агломерация здесь очень хорошая. Поликлиники рядом, остановки - вообще все идеально. Пожалуйста, маршрутка, пожалуйста, трамвай. И до города здесь очень близко", - говорит Оксана Парфёнова, участник долевого строительства.

Квартира Оксаны Парфёновой пока только строится. 24-ю блок-секцию планируют сдать в конце 2018-го. Но сегодня вместе с первыми новоселами из трех блок-секций у Оксаны праздник. Она стала двухсотым покупателем в этом году. А в целом сюда переедут около трех тысяч человек. И для них строят не только эти многоэтажки. "Администрация города Иркутска в этом году проводит реконструкцию 66-й школы. Началось строительство детского сада на Зимней. Мы, со своей стороны, планируем сделать шикарный берег. То есть это будет рекреационная зона, в которой будут предусмотрены малые архитектурные формы. Создадим среду комфортного отдыха", - сказал Евгений Савченко, начальник МУП "УКС города Иркутска".

А еще для новых домов застройщик возводит новые коммуникации. Ведь прежние сети не справились бы с такой нагрузкой. Сейчас трудно поверить, но раньше эту территорию полностью занимали двухэтажные деревянные дома. А в ближайшее время облик предместья изменится до неузнаваемости.

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