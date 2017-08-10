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Автор:
Альфия Еремеева

Выставка китайских товаров открылась в областном центре

Опубликовано: 09.08.2017 18:49

Изображение Из Харбина в Иркутск. Выставка товаров из провинции Хэйлунцзян открылась в Иркутске. Это важный момент торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Специально для этого в наш регион приехал представители торговых фирм, банков, крупных производств из Поднебесной.

Они привезли в Иркутск свою электронику, продукты питания, строительные материалы и медицинские товары. Также гости из Китая поделятся опытом. В деловую программу включили встречи формата "B2B" - бизнес для бизнеса. Провинция Хэйлунцзян для Иркутской области - приоритетный партнер во многих сферах. А с 2012 года регионы связывает соглашение о сотрудничестве. В этом году состоялось уже несколько значимых российско-китайских мероприятий. Нынешняя выставка в "Сибэкспоцентре" будет работать до 12 августа.

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