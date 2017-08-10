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Автор:
Николай Бессонов

Пять новых физкультурно-оздоровительных комплексов планируют создать в Иркутске

Опубликовано: 09.08.2017 18:41

Изображение Куда пойти заняться спортом? Этим вопросом задаются жители многих районов Иркутска. В их числе и микрорайон Синюшина гора. Территория активно развивается, но спортивная инфраструктура отстает. Люди давно просили решить проблему. Какой выход придумали городские власти, расскажем в следующем материале.

Когда-то это был простой школьный стадион. Теперь будет большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Нужно только немного запастись терпением. Уже к 2019 году здесь будет уникальный спортивный объект. В двух блоках разместят 25-метровый бассейн, зал для игровых видов спорта, арену для единоборств и хореографические классы. "Это самый ожидаемый объект социальной инфраструктуры в микрорайоне Синюшина гора. Микрорайон наш самый крупный на территории округа - это 35 тысяч населения, сопоставимо с городом Зима, городом Саянск. У нас все-таки ледовые виды развиты на Синюшиной горе. Дети очень активно занимаются, но что касается плавания, что касается борьбы, абсолютно не было условий, единственный бассейн был на территории 28-й школы", - сказала Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска.

Возвести ФОК решили на встрече мэра Дмитрия Бердникова с жителями Синюшиной горы. Тогда градоначальник пообещал: строительство спортивного объекта начнут несмотря ни на что. Посещать комплекс смогут не только дети. Поэтому даже нет сомнений, что ФОК будет постоянно загружен. Также здесь планируют проводить соревнования. Ну а пока подготовили котлован. На очереди обустройство опалубки, вязка арматуры и заливка бетона. К зиме построят не только цокольный, но и первый и второй этажи. Монтаж кровли и отделку планируют на следующий год. Работы уже ведут с опережением графика. На все строительство из городского бюджета потратят 300 миллионов рублей. Кстати, в ближайшее время новые ФОКи могут появиться сразу в нескольких районах Иркутска. "На сегодняшний момент определили порядка 5-6 территорий, где необходимо с точки зрения дефицита спортивных сооружений размещение ФОКов, а также где есть возможность не очень большими финансовыми затратами подготовить земельный участок для того, чтобы там его разместить", - сообщила Ольга Иванова, и.о. председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска.

К примеру, такое же универсальное спортивное сооружение, но только с круглогодичным ледовым покрытием появится между микрорайонами Университетский и Первомайский, в пади Долгой. Еще один ФОК - в Ново-Ленино.

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