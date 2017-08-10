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Автор:
Маргарита Кислицына

Учебные заведения начинают работать по-новому

Опубликовано: 09.08.2017 18:37

Изображение Об этом сообщила глава Минобрнауки страны Ольга Васильева. Например, сузы перейдут на новые стандарты обучения, к списку обязательных ЕГЭ добавится иностранный язык. А еще школьников ждет триумфальное возвращение астрономии.

Природа небесных тел, эволюция звезд и роль российских ученых в освоении космического пространства... Приоткрыть завесу тайн Вселенной своим ученикам готовится преподаватель третьей иркутской школы Екатерина Филимонова. Новый предмет войдет в обязательную программу уже с 1 сентября. Курс астрономии рассчитан на 35 часов. Для старшеклассников это примерно один час в неделю. "Главное - понимать и развить мировоззрение человека. Потому что на данный момент спрашиваешь ребенка: где у  нас Большая медведица? Вы видели Большую медведицу? Они не могут ответить. Они не знают, что ты смотришь на звезду, а звезды уже могут не существовать. То есть свет от них излучается, а сама звезда уже пропадет. То есть вот эти элементарные вещи все равно ученик должен знать", - считает Екатерина Филимонова, преподаватель.

Тем более что возможностей изучать астрономию у нынешних школьников гораздо больше: планетарии, онлайн-трансляции космических спутников. Да и некоторые физические процессы легче объяснять на примере Солнечной системы. Например, закон Коперника. Государственных экзаменов по астрономии пока не будет, но, отмечают в Минобрнауке, вопросы по новому курсу могут появиться в ЕГЭ по физике уже к 2019 году. А иностранный язык окажется в списке обязательных предметов по ЕГЭ в 2020-м. Впрочем, как и история.

Изменения коснутся и среднепрофессионального образования. Тысяча колледжей по всей стране начнут готовить студентов по новым мировым стандартам WorldSkills. Это международное конкурсное движение среди молодых специалистов по 50-ти топовым рабочим профессиям. Основной упор, кстати, тоже на иностранные языки. "По девяти учреждениям и, соответственно, по девяти специальностям у нас такая подготовка с 1 сентября 2017 года начнется. Мы будем это делать и детей обучать. И контрольные цифры приема уже доведены до учреждения. Кроме того, 14 организаций будут по новому стандарту готовить сварщиков и 26 организаций будут готовить поваров и кондитеров", - сообщил Евгений Торунов, первый заместитель министра образования Иркутской области.

Еще одно нововведение порадует студентов вузов. В программу обучения планируют включить онлайн-курсы и ставить за них реальные зачеты. В ближайшее время они должны будут охватить большую часть направлений подготовки бакалавриата и магистратуры.

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