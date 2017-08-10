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Автор:
Екатерина Лыкова

Шесть человек, собиравших деньги на лечение ребенка, задержали в Иркутске

Опубликовано: 09.08.2017 18:28

Изображение Некорректная информация о больном ребенке и создание аварийной ситуации - за это задержали полицейские шестерых человек, которые собирали деньги на лечение ребенка. Молодые люди ходили прямо по проезжей части на оживленных трассах Иркутска и мешали движению машин. Несколько автолюбителей обратились с жалобами в полицию.

Оказалось, молодые люди не только нарушали правила дорожного движения, но предоставляли неверную информацию о ребенке с ДЦП. По указанному адресу в городе Кирове находится сгоревший дом, а соседи ничего не слышали о больной девочке. Информацию продолжают проверять. Вот что говорят сами задержанные: "Мы помогаем девочке, на операцию, у нее ДЦП. Она в данный момент находится в Пекине. Так как мы сами видели ее по скайпу, решили тоже помочь".

Артём Иванов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области: Оказалось также, что по линии миграционного законодательства четверо из шестерых доставленных граждан имели проблемы с законностью нахождения на территории Российской Федерации, в связи с чем они были помещены в спецприемник. И в ближайшее время будет решаться вопрос о выдворении их за пределы Российской Федерации.

Также троих молодых людей оштрафовали за нарушения правил дорожного движения. Сообщения о новом виде попрошайничества стали поступать в полицию недавно. А ранее на протяжении нескольких месяцев на дорогах Иркутска работал массовый десант инвалидов без ног. Их также убирали с проезжей части и штрафовали.

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