Автор: Марина Беклемишева

Горячая вода в жилых домах и социальных учреждениях Вихоревки появится 12 августа

Опубликовано: 09.08.2017 18:04

Об этом губернатору Иркутской области Сергею Левченко сообщили на совещании, посвященном подготовке города в Братском районе к отопительному сезону.

В субботу на котельной "Водогрейная" планируют запустить котел № 4. Монтаж еще одного завершат к концу лета. Напомним, на капитальный ремонт котлов № 5 и №7 из областного бюджета дополнительно направили более 40 миллионов рублей, а из аварийно-технического запаса - четыре новых котла. Персонал котельных сейчас проходит обучение по эксплуатации оборудования. Сергей Левченко отметил: гидравлические испытания теплосетей нужно провести в ближайшее время, чтобы как можно раньше устранить неполадки.

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