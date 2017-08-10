виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+12
Чт
день
+15/+17
Чт
вечер
+17/+19
Пт
ночь
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9611
Евро/Рубль:
  70.4183

По данным ЦБР (2017.08.10)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 09.08.2017 (67.61)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Иркутские конники вышли на всероссийский уровень

Опубликовано: 09.08.2017 17:41

Изображение Впервые за историю конного спорта Приангарья область была представлена на Всероссийской летней спартакиаде молодежи в Москве. Альмира Котельникова завоевала это право после победы в соревнованиях Сибирского федерального округа.

Сегодня на тренировке Альмира седлает гнедого Панчо. Заструг, на котором она выступала на спартакиаде, еще не вернулся из Москвы. Перевозка лошади занимает пять суток. Кстати, Иркутск стал самым дальним регионом, который представил пару "наездник-конь". Для нашей области участие в соревнованиях такого масштаба - уже прорыв. Альмира и Заструг стали, можно сказать, первопроходцами. До этого никто из Приангарья на Всероссийскую спартакиаду не отбирался. В итоге иркутянка показала самую высокую результативность среди всех сибирских всадников. "Соперничать с другими всадниками очень было сложно, особенно из Московской области и Ленинградской - там самые лучшие всадники. Но я не хуже них осталась. Техника может быть любая, даже не самая лучшая. Но даже если у тебя характер сильный, ты добьешься этого", - говорит Альмира Котельникова.

Всего в VIII Всероссийской летней спартакиаде молодежи участвовали 120 спортсменов из 30 регионов России. В личном зачете в конкуре Альмира заняла 15 место. Для дебюта совсем неплохо. Иркутяне показали, что даже в удаленных регионах подрастают настоящие конники с сильным бойцовским характером. "Она очень социальная, никогда не стесняется людей, очень общительная, и она на соревнованиях психологически очень раскованная. Это ей помогает выигрывать. Потому что на данном уровне многие всадники технически все безупречно готовы. Но побеждает лишь тот, у кого подведена психологическая подготовка к высокому уровню", - сказала Татьяна Нешумова, старший тренер Пивоваровского КСК.

Впереди у спортсменки региональные соревнования, а потом подготовка к спартакиаде будущего года. Альмира перейдет в следующую возрастную группу - юниоры. А значит, нужно наращивать мастерство.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7324919700623 Sec.