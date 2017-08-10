Автор: Анастасия Байдракова

Иркутские конники вышли на всероссийский уровень

Опубликовано: 09.08.2017 17:41

Впервые за историю конного спорта Приангарья область была представлена на Всероссийской летней спартакиаде молодежи в Москве. Альмира Котельникова завоевала это право после победы в соревнованиях Сибирского федерального округа.

Сегодня на тренировке Альмира седлает гнедого Панчо. Заструг, на котором она выступала на спартакиаде, еще не вернулся из Москвы. Перевозка лошади занимает пять суток. Кстати, Иркутск стал самым дальним регионом, который представил пару "наездник-конь". Для нашей области участие в соревнованиях такого масштаба - уже прорыв. Альмира и Заструг стали, можно сказать, первопроходцами. До этого никто из Приангарья на Всероссийскую спартакиаду не отбирался. В итоге иркутянка показала самую высокую результативность среди всех сибирских всадников. "Соперничать с другими всадниками очень было сложно, особенно из Московской области и Ленинградской - там самые лучшие всадники. Но я не хуже них осталась. Техника может быть любая, даже не самая лучшая. Но даже если у тебя характер сильный, ты добьешься этого", - говорит Альмира Котельникова.

Всего в VIII Всероссийской летней спартакиаде молодежи участвовали 120 спортсменов из 30 регионов России. В личном зачете в конкуре Альмира заняла 15 место. Для дебюта совсем неплохо. Иркутяне показали, что даже в удаленных регионах подрастают настоящие конники с сильным бойцовским характером. "Она очень социальная, никогда не стесняется людей, очень общительная, и она на соревнованиях психологически очень раскованная. Это ей помогает выигрывать. Потому что на данном уровне многие всадники технически все безупречно готовы. Но побеждает лишь тот, у кого подведена психологическая подготовка к высокому уровню", - сказала Татьяна Нешумова, старший тренер Пивоваровского КСК.

Впереди у спортсменки региональные соревнования, а потом подготовка к спартакиаде будущего года. Альмира перейдет в следующую возрастную группу - юниоры. А значит, нужно наращивать мастерство.