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Автор:
Виктория Малая

"Время денег"

Опубликовано: 09.08.2017 17:04

Изображение Через 20 дней официально закончится лето. Первое свидетельство приближающейся осени - школьные базары, рынки и магазины, где на прилавках в изобилии учебная форма и канцелярия. Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября в этом году? Ответ в нашей традиционной рубрике "Время денег".

Удар по семейному бюджету. Август традиционно опустошает кошельки родителей школьников. Форма, портфели, сменная одежда. Наплыв покупателей в магазинах уже есть, но ажиотаж, по наблюдениям продавцов, начнется примерно через неделю. И... возвращаемся к деньгам. Приятная новость: на школьную форму никакого резкого скачка цен не произошло. "Наценки не было вообще. Цены какие были в том году, такие и в этом. Если мы возьмем костюмчик детский, то это цена 4450. А костюмчик взрослый - это, соответственно, уже 5400", - говорит Ирина Головина, заведующая магазина школьной и мужской одежды.

На форму для младшего школьника родители потратят около 5-6 тысяч, а вот одеть старшеклассника выйдет дороже, придется выложить около 10 тысяч рублей. Что касается канцелярии, то тут порадовать нечем. Поставщики значительно подняли цены. Это видно даже в мелочах. Например, ручка для первоклассника в прошлом году стоила 40-50 рублей, а теперь в два раза дороже. "Производители, чтобы оптимизировать расходы, вынуждены повышать свои цены. Производитель поднимает примерно на 20%, некоторые на 30%. К сожалению, это общая тенденция роста цен", - отмечает Ирина Ходова, продавец-консультант.

Что касается общего набора канцелярии для ребенка, тут дело обстоит совершенно иначе, не так, как с одеждой. Все самое дорогое для учеников начальных классов. Обязательно ортопедический и максимально комфортный рюкзак, ручки, которые формируют правильный обхват пальцев. На этом лучше не экономить. Что касается обуви, продавцы уверяют: рост цен есть, но небольшой. Туфли на сменку стоят от полутора тысяч, кроссовки - от двух. А еще обязательно спортивный комплект для физкультуры. В итоге все равно выходит довольно приличная сумма - минимум от 15 тысяч рублей.

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