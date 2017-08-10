Автор: Наталья Ветрова

Кубок Байкальской парусной недели остался в Иркутске

Опубликовано: 09.08.2017 14:20

На Малом Море завершилась первая открытая регата на Байкале. В ней участвовали яхтсмены из Москвы, Ташкента, Минска, Уссурийска и, конечно, иркутяне.

Гонки проходили на четырех тридцатифутовых лодках: "Ласточка", "Веста", "Синильга", "Каприз". Маршрут гонок: Иркутск – бухта Щель – Листвянка – бухта Песчаная – Малое Море – Ольхон. Общая протяженность 190 миль. Каждый день проходила одна гонка. Самая долгая была 26 часов. По итогам всех гонок первое место у экипажа яхты "Ласточка", второе у "Весты", третье у яхты "Каприз".

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