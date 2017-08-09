Автор: Николай Бессонов

Глазковский мост в Иркутске ждут три этапа реконструкции

Опубликовано: 08.08.2017 18:27

Улица Маяковского в Иркутске снова стоит. Причина глобальных пробок - ремонт Глазковского моста. Что делают на самом старом мосту Иркутска, когда закончатся пробки и ждать ли капитальной реставрации сооружения? Расскажем далее.

В семье Струглиных старый Ангарский мост как семейная реликвия. В строительстве сооружения участвовал прадед Германа - Максим Александрович Одинцов. Он выполнял самую важную и опасную работу. "Проведение кессонных работ, то есть это аналог водолазной работы. Они спускались в специально оборудованные помещения, где под давлением выдалбливали, вынимали каменную породу для того, чтобы возникло основание для опоры моста", - рассказывает Герман Струглин, иркутянин.

Глазковский мост по праву считается народным. На него пошли деньги, которые пожертвовали рабочие, крестьяне, горожане, трудовые коллективы и предприятия. Изначально собранную сумму хотели потратить на памятник Ленину. Но потом решили: лучшего воплощения всенародной любви к вождю не придумаешь и построили мост, получивший статус памятника Ленину. Кстати, единственный в мире. С момента сдачи Глазковского моста прошло уже более 80-ти лет. За это время его ни разу не ремонтировали капитально. Но, несмотря на возраст, по мнению строителей, арочная конструкция спокойно простоит еще не один десяток лет. "Это самая надежная конструкция, которую я знаю в истории города Иркутска и Иркутской области. Конструктивное решение моста позволяет ему стоять очень долго. А потом, он уже пережил несколько землетрясений, которые были в Иркутске", - говорит Николай Русановский, строительно-технический эксперт.

Но ничто не вечно. Конструкция начала проседать от возрастающей нагрузки. Чтобы ее снизить, с моста решили убрать бетонные отбойники. Один такой бетонный блок весит две тонны. На всем протяжении моста их установлено не менее 200. Несложно прикинуть, какую постоянную нагрузку они дают на конструкцию. Новые ограждения гораздо легче, да и выглядят намного презентабельнее.

В городской администрации пояснили: сейчас завершают только первый этап реконструкции моста. "Буквально 7-10 дней, и мы завершим уже полностью замену барьерного ограждения на металлическое. Мы уменьшим нагрузку на мостовое сооружение больше чем на 140 тонн. Третий этап - это замена дорожного покрытия", - сообщил Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

А это 6 тысяч квадратных метров асфальта. Большую часть работ стараются проводить ночью. На обновление моста в этом году потратят 6 миллионов рублей. Ну а следующим летом, скорее всего, пробок в районе улицы Маяковского снова не избежать. Транспортный узел в районе улицы Джамбула ждут большие преобразования. На них потратят почти 1,5 миллиарда рублей.