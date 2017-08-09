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Автор:
Виктория Малая

Губернатор Сергей Левченко посетил оздоровительный лагерь "Мандархан"

Опубликовано: 08.08.2017 18:20

Солнце, ветер и вода. На заливе Мандархан на Малом море реабилитацию проходят особые дети. Многие из них ждут этой поездки целый год. Как проводят время те, кому повезло отдыхать на теплом побережье Байкала, расскажем в следующем материале.

О поездке на Мандархан Витя Кармахин узнал еще в феврале. И сразу начал подготовку к летней смене. В обычной жизни у мальчика общения не так много, как хочется. А в летнем лагере его хоть отбавляй. Вместе с папой, который воспитывает сына один, мальчик приезжает на побережье Байкала уже третий год подряд. "Мы, родители, знаем, что нашим детям нужно. Естественно, помогаем педагогам, чтобы лучше развитие было", - говорит Дмитрий Кармахин, отец особенного ребенка.

Сюда приезжают дети с серьезными заболеваниями: аутизм, синдром Дауна, ДЦП. На территории лагеря все для особых детей: домики оборудованы пандусами. Есть специальная детская площадка. А на следующий год здесь появится и новый корпус, который возводят уже сейчас. "Это будут благоустроенные корпуса, в которых будут находится и душевые, и туалеты для детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья - это колясочники. Будут устроены специальные подъездные площадки", - рассказывает Светлана Лосева, начальник летнего оздоровительного лагеря "Мандархан".

Сегодня в детском лагере гости. Губернатор Сергей Левченко осмотрел жилые корпуса и даже посетил занятия. Отмечает, "Мандархан" нужно развивать и реконструировать, а число отдыхающих увеличивать. "Это небольшая толика детей-сирот, инвалидов, которых у нас много живет на территории Иркутской области, поэтому нужно строить еще новые лагеря. Я думаю, что Братское взморье и берега Братского водохранилища очень красивые и там тоже можно сделать. Но программу напишем, и тогда будет все яснее", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

А пока впереди у отдыхающих еще много дней солнечного лета. Жарких и наполненных красотой Байкала.



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