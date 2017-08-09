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Автор:
Внеш. корр.

Ввести электронную очередь на паром до Ольхона

Опубликовано: 08.08.2017 18:00

Изображение С таким предложением выступил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. Сейчас перевозку местных жителей и туристов осуществляют три парома. Пик нагрузок приходится на июль и август.

Увеличить число паромов на Малом море невозможно технически. Для этого не приспособлены причальные сооружения. А электронная очередь позволит людям подъезжать к парому непосредственно перед отправлением их рейса, и на переправе перестанет скапливаться "караван" машин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу района, с антропогенной нагрузкой Ольхон не справляется уже сейчас. А она, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы только продолжит расти. Поэтому туристический поток с острова необходимо переориентировать на другие территории Байкала, в частности, на юг, где более развита транспортная инфраструктура.

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