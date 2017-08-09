Автор: Маргарита Кислицына

Кто стоит за уличными благотворителями: фонды или мошенники?

Опубликовано: 08.08.2017 17:56

Новые попрошайки. На дорогах Иркутска раньше были инвалиды без ног, а сейчас на автотрассы вышли молодые люди с пластиковой коробкой для сбора средств на лечение детей. По уже известному сценарию в надежде получить пожертвование они выходят прямо на проезжую часть. Что это: отчаянное желание помочь или новый вид мошенничества? И как отличить одно от другого?

Футболка с надписью "спасите ребенка" и коробка для пожертвований. По словам молодого человека, средства нужны девочке с тяжелой формой ДЦП на дорогостоящую операцию. Деньги собирают прямо на проезжей части. "Я перестраивался, получается, на светофоре, и человек внезапно выскочил мне под колеса. Пришлось резко тормозить. Сзади, естественно, в меня чуть не въехали. Потому что абсолютно неожиданная ситуация", - рассказывает Анатолий Архипенко.

В социальных сетях таких сборщиков пожертвований уже прозвали "коробочниками". Они пришли на смену другим дорожным попрошайкам. В начале лета проезжие части в Иркутске буквально заполонили инвалиды-колясочники. Их доставляли в отделы полиции целыми партиями. Заводили административные дела, проводили профилактические беседы. Новые нарушители тоже привлекли внимание правоохранителей.

Дорожные попрошайки не только рискуют своей жизнью, но и подвергают опасности других участников движения, объясняют полицейские. Каждая брошенная монета заставит их вновь выйти на дорогу. Поэтому всех, кто увидит людей, собирающих пожертвования на проезжей части, просят обращаться в полицию. Нужно сообщить время и место, чтобы туда смог выехать экипаж ГИБДД.

В случае с колясочниками все понятно. Но как быть с теми, кто просит помочь тяжелобольным детям. Как понять есть ли такой ребенок, на операцию которому требуются огромные деньги? Или мошенники готовы идти на любые уловки ради того, чтобы сорвать свой куш? Подобная схема злоумышленников действовала в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Рязани. Деньги на операции маленьким жителям на улицах собирал фонд "Теплые ладошки". После того как волонтерами заинтересовалась полиция и прокуратура, "уличные благотворители" исчезли. "Люди, которые собирают деньги на операции больным детям, как правило, крупные зарегистрированные фонды. Всю информацию о них вы можете прочитать на их сайте, позвонить по номерам телефонов, узнать реальную историю этих детей, потому что они прошли экспертную оценку. Как правило, люди на улице - мошенники", - говорит Татьяна Козьмина, руководитель бюро "Русфонда" в Иркутской области.

Распознать мошенников на улице можно. Во-первых, нужно узнать какой именно фонд собирает пожертвования. Найти в интернете, сравнить реквизиты. Зачастую, злоумышленники прикрываются именем известных благотворительных организаций. На сайте обязательно должны быть отчеты о собранных и израсходованных средствах. Также в сети, в свободном поиске следует сравнить имя и фотографию ребенка. Обратите внимание: у каждого представителя должны быть доверенность или волонтерский договор. Иногда внести ясность может звонок руководителю фонда. Правда, на это требуется время, которого на светофоре или перекрестке у водителя нет. Поэтому самый простой способ понять, кто перед вами, - снять на видео или сфотографировать волонтера. Мошенники камеры боятся.