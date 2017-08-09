Автор: Марина Беклемишева

Стартовал фестиваль "Творческие встречи с Вячеславом Зайцевым"

Опубликовано: 08.08.2017 17:46

Когда искусство объединяет. На Байкале в эти дни в пятый раз проходит фестиваль "Творческие встречи с Вячеславом Зайцевым". Всемирно известный модельер собирает талантливых друзей на берегу священного озера по традиции в начале августа.

Этот прочный сплав дружбы, искусства, природы и творческого настроения - одна из тысяч заслуг великого кутюрье Вячеслава Зайцева. Маэстро моды на Байкале уже не гость, он бывает здесь каждое лето. А пять лет назад его приезд стал отправной точкой для фестиваля. Вместе с модельером на отдыхе оказались иркутские музыканты, писатели, поэты. И в один из вечеров саксофонист Илья Константинов решил сыграть для друзей. Музыканта поддержали все: кто-то взял в руки гитару, кто-то пел песни, а Вячеслав Зайцев прочел собственные стихи. Творческая атмосфера настолько захватила участников, что из случайного концерта родилась традиция.

Олег Гендин, организатор фестиваля "Творческие встречи с Вячеславом Зайцевым": Совершенный микст: музыканты, композиторы, поэты, фотографы, художники, модельеры, то есть все виды творчества. Это раз. Второй момент важный: это некоммерческая такая история. Это будет уже отношение по типу "я плачу - ты работаешь", а это уже все, разрушает весь дух мероприятия.

Илья Константинов, музыкант: Здесь площадка для абсолютного творчества. Здесь исполняются те мелодии, которые мы не исполняем в нашей рутинной музыкальной работе. Это добавляет уверенности тебе как артисту, как музыканту. И полученный багаж позитивно сказывается в дальнейшем.

В этом году в фестивале участвуют уже почти 50 человек. И впервые иркутские модельеры. Под закатными лучами байкальского солнца Светлана Бекарева и Елена Дриевская представляют свои коллекции.

Маэстро моды тоже представил свою новую коллекцию. На экране продемонстрировали работы самого художника и его учеников. Вячеслав Зайцев отмечает: понятия "мода" и "человек" неразделимы. "Это искусство, которое необходимо человеку. Потому что ради этого человек может резко изменить свое отношение к стилю жизни. Одежда формирует у человека совершенно другое сознание. Человек, одетый просто так, он будет вести себя соответственно своей одежде. А если он подтянут, белая сорочка с галстуком или с бабочкой, в пиджаке, он совершенно по-другому воспринимает жизнь и себя ведет совершенно по-другому", - считает Вячеслав Зайцев, художник-модельер.

В сентябре самый именитый российский модельер начнет работу над новой коллекцией. Может быть, улыбается Зайцев, представлю ее и в Иркутске. А пока набирается вдохновения в атмосфере, где все свободны в творческих порывах и где звучат музыка, стихи и рассказы из жизни, которыми очень хочется поделиться с друзьями.