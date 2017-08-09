Автор: Ирина Белогривая

В Иркутск из Нижнеилимского района привезли медвежат-сирот

Опубликовано: 08.08.2017 17:38

Преодолеть почти тысячу километров, чтобы обрести новый дом. В одном из иркутских питомников поселились медвежата. Брат и сестра приехали из Нижнеилимского района. Малыши остались без матери. И если бы не людская забота, они могли бы погибнуть в лесу.

Уставшие медвежата жмутся друг к другу. После долгой дороги малыши напуганы. Но, похоже, их злоключениям наступил конец. Клетку со зверями перевозят в питомник. Здесь малыши будут жить в отдельном вольере. "Будем делать дегельминтизацию. От глистов и паразитов. Ну и, конечно, усиленное питание. И они восстановятся. Сильно к людям приручать их не будем, но кормить усиленно надо. Потому что для своего возраста они, конечно, мелковаты и истощены", - говорит Вячеслав Славин, владелец питомника.

Когда медвежата остались без матери, неизвестно. Их заметили у дороги возле поселка Новая Игирма водители. Они же начали их прикармливать. Кто хлебом, кто сгущенкой. Привозили даже мед. Подъедут к месту, посигналят. Малыши бегут на звук из леса. Причем отзывались только на клаксоны большегрузов. Позже местные жители обратились в лесоперерабатывающую компанию с просьбой помочь найти медвежатам новый дом. Полугодовалые без матери зимой они бы просто погибли. В "Русской лесной группе" долго не думали. Купили клетку, организовали перевозку из Нижнеилимского района в Иркутск, оплатили годовое содержание Насти и Потапа в питомнике. "Надеемся, что здесь им обеспечат хорошие условия проживания и питания. Мы со своей стороны обещаем их не бросать, навещать достаточно часто. Теперь уже наших, наверное, Анастасию и Потапа", - сказал Олег Лавыгин, директор департамента "Русская лесная группа".

Настя помельче и поскромнее. У Потапа, как и положено самцу, нрав более крутой. Все то время, пока медвежат переводили в вольер, маленькая медведица пряталась за спиной у брата. А он, как мог, грозно рычал на людей. В питомнике брат и сестра пробудут около года. А после их выпустят обратно в дикую природу.