Автор: Наталья Ветрова

Сильные ливни и грозы накроют Иркутскую область в ближайшие дни

Опубликовано: 08.08.2017 17:27

Также пройдет град, ветер усилится до 21 м/с. Сообщает Иркутскгидромет. Тем временем в Катангском и северо-восточных районах при малооблачности сохранится очень жаркая погода, до +33 градусов.

Кстати, циклон гуляет по нашему региону не первый день. Так, накануне в Листвянке вечером выпал град. Он был размером примерно с горошину. В распадок принесло грозу, град шел почти 10 минут, затем сменился дождем. А в выходные крупный град обрушился на поселок Усть-Ордынский. Там прошел сильный дождь, дул шквалистый ветер. Размер градин достигал диаметра десятирублевой монеты. Пострадали растения и автомобили. Из-за сильного дождя даже подтопило огороды и дворы. А со здания местной больницы сорвало крышу.

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